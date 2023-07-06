Продающим сладкие напитки организациям сохранят меры господдержки

Правительство подготовило корректировки в законодательство, которые позволят сохранить меры государственной поддержки для кафе, гостиниц и других организаций, которые продают сладкие напитки. О принятии такого решения сообщается 6 июля в соцсетях кабмина.

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Отмечается, что с 1 июля в России введен акциз на сахаросодержащие напитки, что ограничило предприятиям, которые производят и реализуют такую продукцию, право на получение части мер поддержки от государства.

В этой связи были подготовлены поправки, которые позволят сохранить такие меры для кафе, гостиниц и иных предприятий обслуживания и общепита.

Кроме того, сообщает о подготовке по поручению Президента законопроекта о совершенствовании механизма налогового вычета. Предлагаемые решения позволят установить единые критерии получения льготы на региональном уровне и увязать их с реализацией проектов, направленных в том числе на укрепление технологического суверенитета. Воспользоваться вычетом смогут компании из соответствующего реестра.