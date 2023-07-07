Japan Tobacco намерена сохранить бизнес в России

Один из крупнейших в мире производителей сигарет японская компания Japan Tobacco (JT) намерена продолжать свой бизнес в России. Об этом заявил президент корпорации Масамити Тэрабатакэ в распространенном в пятницу интервью информационному агентству Kyodo.

Он отметил, что вариант с продажей бизнеса в России остается.

"Но мы хотели бы его по возможности продолжать", - подчеркнул президент JT.

Он также отметил, что сотрудники закрытого предприятия компании на Украине призывают возобновить его работу. Корпорация намерена сохранить там свой персонал и уже частично возобновила производство, отметил президент.

В России действуют четыре фабрики JT, в подразделении JTI Russia заняты 4 тыс. сотрудников, включая производственную часть и менеджмент. В РФ корпорация продает такие марки сигарет, как "Донской табак", Winston, LD, Mevius Camel, Glamour, Sobranie. 10 марта 2022 года JTI Russia объявило, что приостанавливает новые инвестиции и дополнительную маркетинговую активность в России. В прошлом году корпорация временно прекратила работу своего предприятия в городе Кременчуг в центральной части Украины.