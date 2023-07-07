Стали известны соинвесторы аналога H&M Home и Zara Home

Российский аналог Zara Home и H&M Home – проект Redecoro – будут развивать бизнесмен, связанный с «Киевской площадью», и экс-сотрудник Inditex. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным издания, развитием нового бренда займется компания «Декор концепт», гендиректором и владельцем 20% которой является Анастасия Кондакова. Ей же принадлежат права на товарный знак Redecoro. Ранее Кондакова работала в Inditex и Zara Home.

Оставшимися долями в равных пропорциях владеют Кенан Ахмедли, совладелец строительной компании «Бута констракшн» (субподрядчик турецкой Renaissance Construction, которая строила «Остров мечты» и бизнес-парк «Ростех-сити»), и Намик Ильягуев.

Издание обратило внимание на связь Ильягуева с группой «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Он был совладельцем фирмы «Кет К», которая в 2019 году в интересах «Киевской площади» приобрела на торгах права на транспортно-пересадочный узел «Нагатинская» на Варшавском шоссе.

При этом осведомленный источник издания рассказал, что это личная инициатива Ильягуева. А представитель «Киевской площади» заверил, что группа к проекту Redecoro отношения не имеет.

Ранее Анастасия Кондакова анонсировала выход Redecoro на российский рынок уже этой осенью. Первый магазин площадью 370 квадратных метров откроется в ТЦ «Метрополис». При этом, по ее словам, в ближайшие два года планируется открытие до 50 магазинов в России и СНГ.