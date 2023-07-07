Маск захотел инвестировать в Зимбабве

Американский предприниматель южноафриканского происхождения Илон Маск ведет переговоры с властями Зимбабве на предмет возможного участия в проектах по добыче и производстве лития в африканской стране. Об этом сообщил официальный представитель правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" Кристофер Мутсвангва .

"Илон Маск стал последним в чреде миллиардеров, который проявил интерес к нашему литию, - приводит в пятницу его слова южноафриканская радиостанция SABC . - Маск обратился к нашему президенту Эммерсону Мнангагве, направил ему сообщение, что хочет инвестировать в Зимбабве".

Зимбабве занимает шестую позицию в мире по размерам производства лития, который широко используется в аккумуляторах для электромобилей. На территории Зимбабве обнаружены крупнейшие в Африке месторождения литиевой руды, которые пока еще не разрабатываются. Маск является основателем компании Tesla, которая производит электромобили.