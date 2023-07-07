Ozon вакцинировал 550 сотрудников в Екатеринбурге от менингококка

Ozon вакцинировал от менингококка более 550 работников склада в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Там добавили, что не допускают к работе сотрудников, которые имеют признаки простуды. На объекте постоянно находятся врачи, которые проводят осмотр и вакцинацию. Кроме того, Ozon находится на постоянной связи с Роспотребнадзором и следует всем предписаниям, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции.

На складе проведена дезинфекция. На входе действует температурный контроль, сотрудники пользуются масками.