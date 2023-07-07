Ozon вакцинировал 550 сотрудников в Екатеринбурге от менингококка
Ozon вакцинировал от менингококка более 550 работников склада в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Там добавили, что не допускают к работе сотрудников, которые имеют признаки простуды. На объекте постоянно находятся врачи, которые проводят осмотр и вакцинацию. Кроме того, Ozon находится на постоянной связи с Роспотребнадзором и следует всем предписаниям, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции.
На складе проведена дезинфекция. На входе действует температурный контроль, сотрудники пользуются масками.
Напомним, что о заражении семи сотрудников стало известно в среду, 5 июля. Ozon организовал вакцинацию сотрудников склада, уже вакцинированы более 460 человек. В четверг, 6 июля, в Минздраве Свердловской области подтвердили информацию о смерти двоих зараженных. По данным на пятницу, 7 июля, в больницах находятся восемь инфицированных менингококком пациентов.