Wildberries построит логистический центр в Армении
Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук, заявила о намерении открыть свой логистический центр в Армении. Об этом пишет РИА Новости.
Бакальчук находится в стране с делегацией Wildberries, где они планируют встретиться с руководством страны. По ее словам, строительство логистического центра поможет улучшить доставку товаров и расширить их ассортимент. Кроме того, это предоставит возможности для местных предпринимателей удобно торговать с помощью Wildberries.
Бакальчук отметила, что крупные компании Армении смогут завозить товары на склады в России и оттуда уже распространять их по всем странам, где присутствует Wildberries. Однако для малого и микробизнеса это становится сложной задачей, поэтому они с радостью воспользуются возможностью торговать с Wildberries, когда компания построит свой логистический центр в Армении.
Напомним, Wildberries начала работать в Армении в 2018 году, а в 2021 году открыла партнерские пункты выдачи заказов. Прямые продажи стартовали в конце 2022 года с открытием первого распределительного центра в стране. В 2023 году стал доступен прием поставок в пунктах выдачи заказов. На данный момент в Армении открыты более 270 пунктов выдачи заказов.