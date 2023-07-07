Wildberries построит логистический центр в Армении

Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук, заявила о намерении открыть свой логистический центр в Армении. Об этом пишет РИА Новости.

Бакальчук находится в стране с делегацией Wildberries, где они планируют встретиться с руководством страны. По ее словам, строительство логистического центра поможет улучшить доставку товаров и расширить их ассортимент. Кроме того, это предоставит возможности для местных предпринимателей удобно торговать с помощью Wildberries.

Бакальчук отметила, что крупные компании Армении смогут завозить товары на склады в России и оттуда уже распространять их по всем странам, где присутствует Wildberries. Однако для малого и микробизнеса это становится сложной задачей, поэтому они с радостью воспользуются возможностью торговать с Wildberries, когда компания построит свой логистический центр в Армении.