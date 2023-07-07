Главный директор криптобиржи Binance по стратегии, главный юрисконсульт и президент по контролю за соблюдением законодательства покинули компанию. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее компанию покинули вице-президент по маркетингу и коммуникациям, а также глава отдела по внутренним расследованиям.

Агентство отмечает, что уход топ-менеджеров вызывает новые вопросы о перспективах биржи, которая сталкивается с расследованиями в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом миллиардер и основатель Binance Чанпэну Чжао заверил, что проблем у компании нет. Он заявил, что крипитобиржа «продолжает развиваться и продолжает нанимать».

В июне Binance объявила, что покидает рынок Нидерландов из-за проблем с получением разрешения на предоставление услуг в стране. Год назад компанию оштрафовали в Нидерландах на 3,325 миллиона евро, обвинив ее в незаконном предоставлении криптовалютных услуг.