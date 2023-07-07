$92.57+2.23100.72+2.30

Леденцы Orbit исчезнут из российских магазинов – СМИ

Компания Mars больше не будет производить леденцы Orbit в России, так как они не пользуются спросом. Бренд хочет минимизировать риски, передает телеграм-канал Mash

Леденцы Orbit исчезнут из российских магазинов
© Unsplash

Отмечается, что компания не смогла придумать новый формат или оптимизировать производство.

В июле прошлого года Mars столкнулась с нехваткой ингредиентов для производства жевательной резинки Orbit, из-за чего новые партии продукции перестали отгружать. Компания при этом предупредила, что ассортимент Orbit будет сокращен из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.

Россия ужесточит правила ухода западных компаний с рынка

До этого компания объявила, что прекращает деятельность в России. Отмечалось, что вся прибыль от российского бизнеса будет направлена на гуманитарную помощь.

2