Леденцы Orbit исчезнут из российских магазинов

Компания Mars больше не будет производить леденцы Orbit в России, так как они не пользуются спросом. Бренд хочет минимизировать риски, передает телеграм-канал Mash

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Отмечается, что компания не смогла придумать новый формат или оптимизировать производство.

В июле прошлого года Mars столкнулась с нехваткой ингредиентов для производства жевательной резинки Orbit, из-за чего новые партии продукции перестали отгружать. Компания при этом предупредила, что ассортимент Orbit будет сокращен из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.