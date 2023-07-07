Близким погибших сотрудников Ozon в Екатеринбурге выплатят матпомощь

Близким двух сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге, скончавшихся от менингококковой инфекции, компания выплатит матпомощь. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В Ozon отметили, что у компании получилось связаться с близкими двух погибших работников склада, чтобы выразить им глубокие соболезнования.

«Это ужасная трагедия для их родных, мы скорбим вместе с ними и сделаем все возможное, чтобы защитить остальных работников. В ближайшее время близкие погибших получат финансовую помощь от Ozon», — указали в пресс-службе маркетплейса.

Также в компании подчеркнули, что на складе в настоящее время продолжают работать медики, которые к вечеру 7 июля осмотрели почти 1,1 тысячу человек, вакцинировав от менингококка 660 работников.