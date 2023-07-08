Компания Mars призналась в передаче Украине более 25 миллионов долларов

Американская компания Mars, специализирующаяся на продуктах питания и кормах для животных, отчитывалась о передаче Украине более 25 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт производителя.

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Первая новость о помощи Украине датируется 1 марта 2022 года, в ней гендиректор компании Грант Рид заявил, что руководство Mars «потрясено тем, что происходит на Украине». Тогда компания передала Киеву два миллиона долларов для «решения этого гуманитарного кризиса».

Вторая новость датируется 30 марта 2022 года, в нем Mars сообщил о намерении выделить Киеву еще десять миллионов долларов наличными и продуктами. Третий релиз опубликован в мае 2023-го, в нем корпорация сообщила о пожертвовании еще на 13,5 миллиона долларов.