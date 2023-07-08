Росалкогольрегулирование продолжит исполнять мораторий на внеплановые проверки
В России начнут контролировать оборот алкоголя на основе риск-ориентированного подхода. Об этом сообщает Министерство финансов России.
«Государственный контроль в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в условиях моратория будет осуществляться Росалкогольрегулированием на основе риск-ориентированного подхода», - сказано в сообщении.
При таком подходе контролёры будут применять индикаторы риска правонарушений. Это позволит оценить возможные проблемы на рынке алкоголя и одновременно снизить административную нагрузку на предприятия.
В Минфине отметили, что совместно с Росалкогольрегулированием по-прежнему будут соблюдать мораторий на внеплановые проверки, введенный правительством РФ в конце 2022 года.
Плановые проверки будут проведены лишь на объектах высокой категории рисков.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что массовое отравление напитком «Мистер Сидр» не связано с введенным мораторием на проведение проверок бизнеса и ИП.