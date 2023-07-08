Росалкогольрегулирование продолжит исполнять мораторий на внеплановые проверки

В России начнут контролировать оборот алкоголя на основе риск-ориентированного подхода. Об этом сообщает Министерство финансов России.

«Государственный контроль в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в условиях моратория будет осуществляться Росалкогольрегулированием на основе риск-ориентированного подхода», - сказано в сообщении.

При таком подходе контролёры будут применять индикаторы риска правонарушений. Это позволит оценить возможные проблемы на рынке алкоголя и одновременно снизить административную нагрузку на предприятия.

В Минфине отметили, что совместно с Росалкогольрегулированием по-прежнему будут соблюдать мораторий на внеплановые проверки, введенный правительством РФ в конце 2022 года.

Плановые проверки будут проведены лишь на объектах высокой категории рисков.