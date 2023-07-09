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Австрийский концерн OMV не прекратит закупать газ у России по долгосрочному контракту

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что компания продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции.

Глава концерна ÖMV озвучил решение по закупке российского газа
© ТАСС

"До тех пор, пока "Газпром" будет поставлять [газ], мы продолжим получать эти объемы от "Газпрома", - приводит слова Штерна газета Financial Times в воскресенье. Глава OMV отметил, что у концерна есть возможность закупать газ из любого источника до тех пор, пока он является "юридически приемлемым", а "устранение некоторых источников <...> приведет к росту цен".

Штерн добавил, что компания ведет работу над диверсификацией поставщиков газа. Так, OMV сотрудничает с румынской Romgaz.

В конце апреля глава OMV заявил, что концерн получает 100% поставок газа от "Газпрома" по контракту и продолжит закупать российский газ, так как он не подпадает под санкции ЕС.

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В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Ранее контракт действовал до 2028 года.

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