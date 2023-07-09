Глава концерна ÖMV озвучил решение по закупке российского газа

"До тех пор, пока "Газпром" будет поставлять [газ], мы продолжим получать эти объемы от "Газпрома", - приводит слова Штерна газета Financial Times в воскресенье. Глава OMV отметил, что у концерна есть возможность закупать газ из любого источника до тех пор, пока он является "юридически приемлемым", а "устранение некоторых источников <...> приведет к росту цен".