Мошенники украли $20 млн из-за лазейки в системе европейского банка

Британско-литовский онлайн-банк Revolut не заметил лазейку в своей системе, что позволило мошенникам украсть более $20 млн в течение нескольких месяцев 2022 года, сообщает Financial Times (FT). Компания ошибочно возвращала собственные средства из-за отклонения некоторых транзакций.

Проблема возникла из-за различий между европейскими и американскими платежными системами, что означало, что при отклонении определенных транзакций Revolut ошибочно возвращала средства со счетов, передавая им свои собственные деньги, — рассказали собеседники FT.

Инцидент произошел в начале 2022 года. Злоумышленники совершали дорогостоящие покупки, от которых в дальнейшем отказывались, после чего, когда средства поступали на счет, их обналичивали через банкоматы.

Revolut не могли отследить массовое мошенничество до тех пор, пока банк-партнер в США не уведомил компанию о том, что у него на руках меньше наличных, чем ожидалось. Затем последовали запросы от американской дочерней компании Revolut о многомиллионных денежных вливаниях от ее материнской компании. Сервису удалось возместить часть украденных средств, однако чистый убыток составил около $20 млн — это почти две трети его годовой прибыли в 2021 году.