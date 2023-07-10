Я не очень понимаю целесообразность рассмотрения этого вопроса, не понимаю, зачем это надо ритейлу. Это какая-то шумная инициатива, которая ни к чему не приведет... Я не видел касс самообслуживания, где бы не было представителя торговой организации, который подтверждает возраст покупки таких товаров (алкоголя и табака - прим. ред.). На кассы самообслуживания в любом случае будет приходить сотрудник и подтверждать возраст. Такая опция так или иначе будет сохраняться - например, для тех случаев, когда покупателем является человек, не сдававший биометрические данные. Тогда какой смысл вообще это вводить?

Павел Шапкин Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики