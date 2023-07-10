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В Союзе потребителей оценили идею о продаже алкоголя и табака по биометрии

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу российских ритейлеров о продаже алкоголя и табака на кассах самообслуживания по биометрии.

По данным издания "Коммерсант", ранее крупнейшие продуктовые ритейлеры направили запрос в Минцифры о возможности использования персональных биометрических данных покупателей для подтверждения возраста при покупке алкогольной и табачной продукции через кассы самообслуживания. Предполагается, что данная мера разгрузит сотрудников магазинов.

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Специалист высказался против инициативы, допустив, что для ее реализации потребуется вносить изменения в законодательство. Он также отметил, что в зоне касс самообслуживания в любом случае будет находиться сотрудник торговой точки.

Я не очень понимаю целесообразность рассмотрения этого вопроса, не понимаю, зачем это надо ритейлу. Это какая-то шумная инициатива, которая ни к чему не приведет... Я не видел касс самообслуживания, где бы не было представителя торговой организации, который подтверждает возраст покупки таких товаров (алкоголя и табака - прим. ред.). На кассы самообслуживания в любом случае будет приходить сотрудник и подтверждать возраст. Такая опция так или иначе будет сохраняться - например, для тех случаев, когда покупателем является человек, не сдававший биометрические данные. Тогда какой смысл вообще это вводить?

Павел Шапкин
Павел ШапкинПредседатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики

Вместе с тем Шапкин отметил, что в ряде случаев система распознавания лиц на кассах самообслуживания может не сработать.

"Например, если человек сделал пластическую операцию или, допустим, раскавасил себе лицо - и тогда сразу же появятся проблемы с работой системы, у человека возникнут претензии в части подтверждения личности", — сказал он, выразив мнение, что инициатива имеет мало шансов на практическую реализацию.

Ранее Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, согласно которым треть россиян нейтрально относятся к сдаче биометрических данных, еще 32% реагируют на эту процедуру скорее негативно.

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