В Союзе потребителей оценили идею о продаже алкоголя и табака по биометрии
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу российских ритейлеров о продаже алкоголя и табака на кассах самообслуживания по биометрии.
По данным издания "Коммерсант", ранее крупнейшие продуктовые ритейлеры направили запрос в Минцифры о возможности использования персональных биометрических данных покупателей для подтверждения возраста при покупке алкогольной и табачной продукции через кассы самообслуживания. Предполагается, что данная мера разгрузит сотрудников магазинов.
Специалист высказался против инициативы, допустив, что для ее реализации потребуется вносить изменения в законодательство. Он также отметил, что в зоне касс самообслуживания в любом случае будет находиться сотрудник торговой точки.
Я не очень понимаю целесообразность рассмотрения этого вопроса, не понимаю, зачем это надо ритейлу. Это какая-то шумная инициатива, которая ни к чему не приведет... Я не видел касс самообслуживания, где бы не было представителя торговой организации, который подтверждает возраст покупки таких товаров (алкоголя и табака - прим. ред.). На кассы самообслуживания в любом случае будет приходить сотрудник и подтверждать возраст. Такая опция так или иначе будет сохраняться - например, для тех случаев, когда покупателем является человек, не сдававший биометрические данные. Тогда какой смысл вообще это вводить?Павел ШапкинПредседатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики
Вместе с тем Шапкин отметил, что в ряде случаев система распознавания лиц на кассах самообслуживания может не сработать.
"Например, если человек сделал пластическую операцию или, допустим, раскавасил себе лицо - и тогда сразу же появятся проблемы с работой системы, у человека возникнут претензии в части подтверждения личности", — сказал он, выразив мнение, что инициатива имеет мало шансов на практическую реализацию.
Ранее Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, согласно которым треть россиян нейтрально относятся к сдаче биометрических данных, еще 32% реагируют на эту процедуру скорее негативно.