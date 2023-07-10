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"Траст" продал 90,01% акций банка "Точка" за 41,5 млрд рублей

Банк "Траст" в рамках аукциона продал 90,01% акций банка "Точка" за 41,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

«Траст» продал 90% банка «Точка» за 41,5 млрд рублей
© ТАСС

"Завершился аукцион по продаже "Трастом" 90,01% акций АО "Точка". Цена, сформированная аукционом, составила 41,5 млрд руб. Другие детали не раскрываются. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года", - отмечается в сообщении.

Председатель правления банка "Траст" Александр Соколов подчеркнул, что торги подтвердили высокий интерес инвесторов к активу.

"Нашей задачей было усилить бизнес-структуру, помочь с получением лицензии, а также урегулировать спор с миноритариями. В результате гармоничного сотрудничества с командой "Точки" актив стал кратно больше интересен инвесторам. Мы довольны результатами аукциона", - приводятся в сообщении слова Соколова.

Летом 2022 года стало известно, что банк "Открытие", который стал частью группы ВТБ, продал банку непрофильных активов "Траст" 90% акций "Точки". В апреле 2023 года "Траст" выставил на торги 90,01% акций "Точки" по начальной цене в 22,7 млрд рублей.

Цифровой банк "Точка" специализируется на обслуживании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.