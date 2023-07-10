«Траст» продал 90% банка «Точка» за 41,5 млрд рублей

"Нашей задачей было усилить бизнес-структуру, помочь с получением лицензии, а также урегулировать спор с миноритариями. В результате гармоничного сотрудничества с командой "Точки" актив стал кратно больше интересен инвесторам. Мы довольны результатами аукциона", - приводятся в сообщении слова Соколова.