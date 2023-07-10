«Траст» продал 90% банка «Точка» за 41,5 млрд рублей

Банк «Траст» продал 90,01 процента акций банка «Точка» на аукционе. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма сделки составила 41,5 миллиарда рублей. Закрыть сделку планируют в в третьем квартале 2023 года.

Позднее стало известно, что обладателем акций стал топ-менеджмент «Точки» и консорциум инвесторов с участием «Интерроса» Владимира Потанина. При этом контроль над компанией им передан не будет.

По данным РБК, интерес к активу проявляли «Росбанк», Альфа-Банк, «Тинькофф» и структуры, связанные с S7 Group.

Председатель правления «Траста» Александр Соколов заявил, что торги продемонстрировали высокий интерес инвесторов к активу, его стартовая цена в итоге выросла на 68 процентов.