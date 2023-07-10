В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой
Днем в понедельник, 10 июля, в работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.
Во время запуска приложения появляется сообщение с текстом «Не получилось войти. Попробуйте снова».
В кредитной организации заявили, что вход в онлайн-банк может быть нестабильным, и пообещали делать все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее.
До этого сбой работы в приложении Райффайзенбанка произошел 15 июня. Пользователям были недоступны переводы по номеру телефона и между своими счетами, также нестабильно загружалась главная страница приложения.
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