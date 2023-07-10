В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

Днем в понедельник, 10 июля, в работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

Во время запуска приложения появляется сообщение с текстом «Не получилось войти. Попробуйте снова».

В кредитной организации заявили, что вход в онлайн-банк может быть нестабильным, и пообещали делать все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее.