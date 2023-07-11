Охват видеосети «СберСеллера» в мае 2023 года составил 65 млн пользователей

Охват видеосети «СберСеллера» на всех платформах в мае 2023 составил 65 млн пользователей, следует из исследования Mediascope Cross Web. В среднем, аудитория видеосети составила 13 млн человек в день.

В компании отметили, что сейчас в счётчике Mediscope доступны только ресурсы видеосети «СберСеллера», но в будущем планируется предоставить доступ также и к баннерной сети.

«В центре любых решений «СберСеллера» лежит фокус на клиентоцентричность, и подходы к медиапланированию и аналитики - не исключение. Как только Mediascope изменил методологию исследования, мы сразу адаптировали замер видеосети, чтобы облегчить клиенту путь к медиапланированию», - сообщила директор по исследованиям и данным «СберСеллера» Юлия Павлова.

Исследование проводилось среди пользователей из России в возрасте старше 12 лет. Оно включает в себя измерения аудитории интернет-ресурсов на домашних и офисных компьютерах и ноутбуках, а также на смартфонах.

В видеосеть «СберСеллера» входят медиаресурсы холдинга Rambler&Co (Лента.ру, Газета.Ru, Championat.com, портал Рамблер, Секрет фирмы и другие), медиасервисы компании Афиша и Eda.ru, онлайн-кинотеатр Okko, IT-компания SberDevices, Hyper, Invideo, VideoContact и другие.