Дефицит федерального бюджета РФ за первые пять месяцев 2023 года составил 3,03 трлн рублей при дефиците, утвержденном сводной бюджетной росписью, в 3,77 трлн рублей. Об этом сообщается в опубликованных в понедельник материалах Федерального казначейства РФ.

Ранее министерство финансов РФ сообщало, что дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке, в январе - мае 2023 года составил 3,41 трлн рублей.

Согласно данным Казначейства, доходы федерального бюджета за январь - май составили 9,82 трлн рублей, а расходы - 12,85 трлн рублей.

Дефицит консолидированного бюджета РФ за первые пять месяцев 2023 года составил 2,36 трлн рублей.