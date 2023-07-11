Американская корпорация Microsoft объявила о новом этапе увольнений. Его проведут спустя неделю после начала 2024 финансового года, сообщает CNBC.

Анонсированные меры станут дополнением к объявленному в январе 2023-го сокращению персонала, которое затронуло более десяти тысяч сотрудников (порядка пяти процентов от числа всей рабочей силы). Сколько человек уволят на этот раз, в компании не уточнили. В начале недели ряд продавцов и представителей клиентской службы поддержки Microsoft сообщили в соцсетях, что уже потеряли работу.

«Организационные и кадровые изменения являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим определять приоритеты и инвестировать в стратегические направления роста для нашего будущего и в поддержку наших клиентов и партнеров», — пояснили в пресс-службе корпорации.

Крупные технологические компании быстро наращивали численность персонала для удовлетворения спроса во время пандемии COVID-19. По Amazon, Google, Microsoft, Apple и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России)) в 2020 году увеличила число сотрудников на 45 процентов, а в 2021 — еще на 20,5 процента, и сейчас содержать такой штат стало очень трудно.