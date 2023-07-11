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Беспорядки во Франции обойдутся страховщикам в 650 млн евро

Размер компенсаций, который страховым компаниям предстоит выплатить в качестве возмещения ущерба после беспорядков во Франции, составил 650 млн евро, сообщает ТАСС.

Подсчитан ущерб от беспорядков во Франции
© globallookpress.com

«С учетом заявлений, поданных за последнюю неделю, общая стоимость заявленных на сегодняшний день претензий составила 650 млн евро», – заявили во французской страховой федерации France Assureurs.

Больше всего от беспорядков пострадал частный бизнес. Свыше половины (55%) всех страховых случаев приходится на имущество предпринимателей, 35% – имущество местных властей. В общей сложности, по данных страховщиков, от рук вандалов пострадали 3,9 тыс. объектов.

Движение предпринимателей Франции (MEDEF) приводит иные цифры. По их подсчетам, массовые погромы нанесли урон более чем в миллиард евро. Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр заявил, что с 27 июня в разных регионах Франции участники беспорядков разграбили, уничтожили и сожгли 200 торговых центров и больше тысячи магазинов.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня дорожный патруль в парижском пригороде Нантер убил молодого человека алжирского происхождения. Полицейский выстрелил в водителя, так как тот отказался выполнять его требования. За время беспорядков было задержано более 3,6 тысяч человек. Причем треть из них – несовершеннолетние, а 10% – иностранцы.