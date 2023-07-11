Подсчитан ущерб от беспорядков во Франции

Размер компенсаций, который страховым компаниям предстоит выплатить в качестве возмещения ущерба после беспорядков во Франции, составил 650 млн евро, сообщает ТАСС.

«С учетом заявлений, поданных за последнюю неделю, общая стоимость заявленных на сегодняшний день претензий составила 650 млн евро», – заявили во французской страховой федерации France Assureurs.

Больше всего от беспорядков пострадал частный бизнес. Свыше половины (55%) всех страховых случаев приходится на имущество предпринимателей, 35% – имущество местных властей. В общей сложности, по данных страховщиков, от рук вандалов пострадали 3,9 тыс. объектов.

Движение предпринимателей Франции (MEDEF) приводит иные цифры. По их подсчетам, массовые погромы нанесли урон более чем в миллиард евро. Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр заявил, что с 27 июня в разных регионах Франции участники беспорядков разграбили, уничтожили и сожгли 200 торговых центров и больше тысячи магазинов.