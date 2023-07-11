Польша выставила на продажу «дочку» «Новатэка»

Осенью прошлого года Польша ввела принудительное управление в компании Novatek Green Energy, включенной в национальны санкционный список. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон тогда назвал эти действия грабежом и бандитизмом и сообщил, что компания уже обратилась в связи с этим и в суд в Польше, и в Европейский суд.