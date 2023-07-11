Росатом отгрузил ядерные компоненты для китайской АЭС
Работники завода в Волгодонске Ростовской области «Атоммаш», который входит в машиностроительное подразделение Росатома, отгрузили корпус ядерного реактора, а также комплект парогенераторов для китайской АЭС «Сюйдапу». Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что общий вес оборудования превышает 1,7 тысяч тонн.
«Производство занимает почти два года. Реактор создан на основе предшественника – отечественного реактора ВВЭР-1000. Он обладает улучшенными параметрами, работой и дополнительными системами безопасности. Сегодня это самый надежный и безопасный реактор в мире. Мощность реактора ВВЭР-1200 выше предшественника на 20%. Он может работать без перегрузки топлива 18 месяцев. Срок службы – 60 лет», – рассказал представитель компании.
Китайская АЭС «Сюйдапу» строится при содействии российских специалистов. Отмечается, что это уже вторая подобная отгрузка за год, а в августе и сентябре ожидаются дополнительные отправки.
Ранее в сеть был подключен второй энергоблок Белорусской АЭС.