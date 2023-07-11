Росатом отгрузил ядерные компоненты для китайской АЭС

«Производство занимает почти два года. Реактор создан на основе предшественника – отечественного реактора ВВЭР-1000. Он обладает улучшенными параметрами, работой и дополнительными системами безопасности. Сегодня это самый надежный и безопасный реактор в мире. Мощность реактора ВВЭР-1200 выше предшественника на 20%. Он может работать без перегрузки топлива 18 месяцев. Срок службы – 60 лет», – рассказал представитель компании.