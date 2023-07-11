Amazon подал иск из-за новых правил Евросоюза

Amazon подал иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге из-за новых правил Евросоюза. Крупнейший американский маркетплейс не устраивают намерения властей ЕС включить его в список компаний, подпадающих под действие нового закона о цифровых услугах. Об этом сообщает Reuter со ссылкой на заявление представителя фирмы.

По его словам, если вступающие в силу с конца августа правила будут применяться только к американскому онлайн-гиганту, но «не к другим крупным розничным ретейлерам в ЕС, Amazon был бы несправедливо выделен и вынужден выполнять обременительные административные обязательства, которые не приносят пользы потребителям» в Европе (цитата по ТАСС).

Согласно заявлению компании, она не является крупнейшим розничным продавцом ни в одной из стран присутствия в ЕС, в то время как ее более крупные европейские конкуренты не рассматриваются Брюсселем как таковые.

По данным агентства, Amazon стал первой из числа фигурирующих в списке американских площадок, обратившейся с иском в компетентные органы Евросоюза.