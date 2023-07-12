Певица Зара захотела зарегистрировать бренд Zara

Заявление о регистрации товарного знака Zara было подано ООО «Зара», которое принадлежит российской певице Заре (настоящее имя Зарифа Мгоян). Об этом пишут «Ведомости».

У исполнительницы уже имеется один товарный знак, который относится к развлекательным мероприятиям в соответствии с 41-м классом международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Однако, в случае одобрения новой заявки, певица получит возможность выпускать под этим брендом косметику, одежду, ювелирные украшения и часы. Кроме того, она сможет заниматься производством различных продуктов питания, а также выпускать алкогольные и безалкогольные напитки.

Напомним, компания «Зара» занимается организацией концертов. В 2022 году ее выручка составила до 5 млн руб.