Члены правления и юристы Tesla инициировали внутреннее расследование из-за секретного «Проекта 42», которым оказался новый дом главы компании Илона Маска. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники и документацию компании.

По данным WSJ, «Проект 42» начал фигурировать в отчетности Tesla в 2022 году. Внимание юристов и членов правления он привлек, когда компания заказала специализированное стекло за миллионы долларов. Довольно быстро стало ясно, что материалы были заказаны при участии Илона Маска и предназначаются для строительства его нового дома.

Расследование показало, что Маск хотел построить себе дом в Остине (штат Техас), недалеко от штаб-квартиры Tesla. Рассматривалось несколько концепций. В одной из них здание было представлено в виде большой стеклянной коробки, напоминающей Apple Store в Манхэттене. На некоторых концепт-артах на территории дома был изображен водопад. Тайно работавшие над «Проектом 42» сотрудники Tesla предположили, что в здании, помимо спален, кухонь и ванных комнат, может быть музей.