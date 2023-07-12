Сотрудникам Минпромторга запретили работать на iPhone

В Минпромторге России официально подтвердили, что с 17 июля его сотрудникам будет запрещено использовать смартфоны iPhone от американской компании Apple для рабочей переписки, передает РИА Новости.

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«Да, был приказ. Там формулировка такая: для служебных целей. Запрет на рабочую переписку через iPhone», — сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков в кулуарах промышленной выставки «Иннопром-2023». По его словам, запрет вступает в силу с 17 июля.

В начале июля о таких планах сообщала газета «Ведомости». По данным издания, запрет также коснется и сотрудников подведомственных организаций.

Газета ссылалась на внутреннее распоряжение за подписью первого заместителя министра Василия Осьмакова. Информацию о внутреннем запрете Минпромторга подтвердил журналистам и сотрудник одной из компаний-разработчиков IT-решений.