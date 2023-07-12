В ООН заявили о поиске для Россельхозбанка альтернативы подключения к SWIFT

ООН ведет активные поиски способов решения проблемы с отключенным от системы SWIFT Россельхозбанком, рассказала на брифинге руководитель Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен. Об этом пишет ТАСС.

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Гринспен пояснила, что организация пытается на фоне международной повестки предоставить кредитной организации быстрый путь для проведения операций.

Вместе с тем, уточнила она, ООН пока не удалось найти способ решения этой непростой задачи.

Чиновница заметила, что организация предложила альтернативные пути решения.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала различные инициативы, выдвигаемые западными странами и международными организациями в рамках зерновой сделки.

По ее мнению, все эти громкие идеи, в том числе проект ООН по созданию дочернего подразделения «Россельхозбанка» с целью обслуживания сельскохозяйственного экспорта с подключением к SWIFT, призваны видимость достижения неких прорывных результатов в ходе выполнения соглашения.