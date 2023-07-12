$90.50-0.9999.68-0.74

В ООН заявили о поиске для Россельхозбанка альтернативы подключения к SWIFT

ООН ведет активные поиски способов решения проблемы с отключенным от системы SWIFT Россельхозбанком, рассказала на брифинге руководитель Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен. Об этом пишет ТАСС.

В ООН заявили о поиске для Россельхозбанка альтернативы подключения к SWIFT
©  SWIFT

Гринспен пояснила, что организация пытается на фоне международной повестки предоставить кредитной организации быстрый путь для проведения операций.

Вместе с тем, уточнила она, ООН пока не удалось найти способ решения этой непростой задачи.

Чиновница заметила, что организация предложила альтернативные пути решения.

«Дочка» Газпрома хочет взыскать 100% долю Deutsche Bank в России

Ранее представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала различные инициативы, выдвигаемые западными странами и международными организациями в рамках зерновой сделки.

По ее мнению, все эти громкие идеи, в том числе проект ООН по созданию дочернего подразделения «Россельхозбанка» с целью обслуживания сельскохозяйственного экспорта с подключением к SWIFT, призваны видимость достижения неких прорывных результатов в ходе выполнения соглашения.

Дипломат подчеркнула, что за год ни одно из ключевых требований России не было выполнено.

6
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости