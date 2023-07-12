Минсельхоз разработает стандарты агротуризма
Минсельхоз планирует в течение года разработать стандарты сельского туризма. Об этом сообщила первый заместитель главы ведомства Оксана Лут. Ее слова приводит ТАСС.
Лут напомнила, что с 2022 года в РФ появилась новая мера поддержки, направленная на агротуризм. Она отметила, что она «очень нравится многим регионам и фермы активно ей пользуются».
«Пока у нас еще нет установленных стандартов, поэтому пока кто в лес, кто по дрова, у каждого свое видение. И у нас тоже пока свое видение. Соответственно, мы в этом году попытаемся как-то это видение "слепить"», — сказала Лут.
Она пояснила, что стандарты закрепят деятельность фермеров в рамках туризма и подходы к нему при предоставлении дополнительной услуги к своему бизнесу городским жителям, чтобы они «посмотрели, как можно жить на селе, насколько это интересно и вкусно».