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Бывшие сотрудники Twitter подали иск к компании

Бывшие сотрудники социальной сети Twitter подали коллективный иск против бывшего работодателя из-за отказа компании выплачивать выходные пособия на общую сумму не менее 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Бывшие сотрудники Twitter подали иск к компании
© РИА Новости

Уточняется, что иск подан в федеральный суд Сан-Франциско. Согласно заявлению бывших работников, Twitter обвиняется в нарушении правил выплат пособий уволившимся сотрудникам. Кроме того, компания также нарушила федеральный закон о компенсациях.

Ранее стало известно, что Twitter может подать в суд на авторов Threads за «систематическое, преднамеренное и незаконное присвоение коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности», а также найма нескольких десятков бывших сотрудников Twitter ради «создания подражательного приложения».

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