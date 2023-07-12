Бывшие сотрудники Twitter подали иск к компании

Бывшие сотрудники социальной сети Twitter подали коллективный иск против бывшего работодателя из-за отказа компании выплачивать выходные пособия на общую сумму не менее 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что иск подан в федеральный суд Сан-Франциско. Согласно заявлению бывших работников, Twitter обвиняется в нарушении правил выплат пособий уволившимся сотрудникам. Кроме того, компания также нарушила федеральный закон о компенсациях.