ЕС захотел подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка

Евросоюз рассматривает возможность подключить к международной системе платежей SWIFT «дочку» Россельхозбанка, чтобы Россия пошла на продление зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждениями.

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Еще два источника агентства рассказали, что генсек НАТО Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину продлить сделку еще на несколько месяцев, дав ЕС время для подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT.

Срок действия зерновой сделки России и Украины истекает 17 июля. В последний раз она продлевалась в мае - на два месяца.

Гарантами соглашения выступают Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений. Он не должен попадать под санкции, но ограничения на платежи, логистику и страхование стали барьером для поставок.

Планировалось, что сделка будет продлеваться каждый 120 дней, но в Кремле заявили, что российские условия не выполняются, в том числе сохраняются препятствия для покупок российского зерна.

4 июля в МИД РФ сообщили, что Россия не видит оснований для продления сделки. По словам дипломатов, соглашение превратилось в «сугубо коммерческий вывоз» украинского продовольствия в «сытые» страны: более 80 процентов из 32,6 миллиона тонн зерновых, вывезенных в рамках сделки, отправили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов.