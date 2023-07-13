В России выросли доходы не связанных с нефтью и газом компаний

Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что прибыль российских компаний, не связанных с нефтью и газом, с января по апрель 2023 года выросла на 0,4 процента, до 52,8 триллиона рублей. Об этом рассказали «Известия».

По данным аналитиков, в апреле обороты несырьевых компаний увеличились на 7,4 процента по сравнению с апрелем 2022-го. В FinExpertiza подчеркнули, что выручка таких компаний выросла впервые за почти год.

Самый большой рост доходов показали электроэнергетика, строительство, научная деятельность, транспортировка и хранение, гостиничный и ресторанный бизнес.

Экономист Андрей Лобода заявил «Известиям», что рост ненефтегазовых доходов говорит о позитивной динамике развития российской экономики. По его мнению, такие показатели связаны с ростом внутренних инвестиций и импортозамещением. Эксперт обратил внимание, что активнее остальных развиваются отрасли экономики, ориентированные на внутренний рынок, - это обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, сектор услуг и майнинг.

Глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин добавил, что в 2022 году после введения санкций против РФ многие российские перевозчики по европейским направлениям потеряли работу, но теперь логистика перестроилась на новые маршруты через Иран, Китай и Турцию.

В то же время финансовый консультант Михаил Акопьян отметил, что данные о росте выручки несырьевых компаний не учитывают падение курса рубля, рост цены на основные товары и выросшую инфляцию.