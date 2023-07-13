МТС вводит комиссию при пополнении счета телефона и ТВ

Сотовый оператор МТС с 27 июля вводит комиссию 1% за пополнение лицевого счета телефона, домашнего интернета и телевидения, следует из материалов, размещенных на сайте компании.

С 1 февраля, поясняет МТС, действуют обновленные условия пополнения счета: так, в зависимости от способа оплаты услуг связи может быть удержана комиссия не более 1% от суммы платежа. 1% распространяется на оплату картами в приложении, на сайте, а также в некоторых партнерских сервисах, а комиссия 0,4% - при оплате СБП.

"С 27 июля 2023 года данные условия будут действовать и при пополнении лицевого счета телефона, домашнего интернета и ТВ", - сообщает оператор.

Таким образом, при пополнении баланса на 500 рублей эта сумма поступит на лицевой счет, но будет удержано 5 рублей.