Стало известно о желании Lego вернуться в Россию

Telegram-канал Baza сообщил, что датская компания Lego рассчитывает однажды возобновить работу в РФ. По данным канала, с этой целью производитель конструкторов не закрывает свой российский офис.

Источники Baza не сообщили, когда именно может возобновиться работа магазинов Lego, но это вряд ли произойдет «раньше окончания СВО».

По данным канала, в российском подразделении Lego сейчас работают девять человек, которые в основном занимаются борьбой с контрафактом.

В марте 2022 года Lego приостановила поставки своей продукции в Россию. В июле компания расторгла контракт с дистрибьютором в РФ.

В российском представительстве Lego заявили, что московское подразделение компании сократило 70 сотрудников и предоставило им выходные пособия. В компании подчеркивали, что решили прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок из-за «продолжающихся существенных нарушений операционной среды».