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СМИ сообщили о желании Lego вернуться в Россию

Telegram-канал Baza сообщил, что датская компания Lego рассчитывает однажды возобновить работу в РФ. По данным канала, с этой целью производитель конструкторов не закрывает свой российский офис.

Стало известно о желании Lego вернуться в Россию
© РИА Новости

Источники Baza не сообщили, когда именно может возобновиться работа магазинов Lego, но это вряд ли произойдет «раньше окончания СВО».

По данным канала, в российском подразделении Lego сейчас работают девять человек, которые в основном занимаются борьбой с контрафактом.

В марте 2022 года Lego приостановила поставки своей продукции в Россию. В июле компания расторгла контракт с дистрибьютором в РФ.

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В российском представительстве Lego заявили, что московское подразделение компании сократило 70 сотрудников и предоставило им выходные пособия. В компании подчеркивали, что решили прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок из-за «продолжающихся существенных нарушений операционной среды».

В России у Lego был 81 магазин, позже их работу перезапустили под брендом «Мир кубиков».

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