Казахстан разрешил коммерческим банкам вывозить рубли за рубеж

Правительство Казахстана разрешило коммерческим банкам вывозить из республики наличные российские рубли, говорится в постановлении «О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан». Это постановление будет действовать с 11 июля 2023 года до 1 января 2024 года.

Министерству финансов совместно с Комитетом национальной безопасности страны поручено принять необходимые меры по реализации постановления. Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

В марте 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил вывозить из страны наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч. Затем этот запрет был снят и в июле 2022 года власти Казахстана разрешили казахстанским банкам вывозить из республики наличные рубли. Тогда разрешение действовало до 31 августа 2022 года и распространялось на все банки.