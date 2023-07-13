Россельхозбанк могут подключить к SWIFT в интересах зерновой сделки
Евросоюз может подключить Россельхозбанк обратно к системе SWIFT, но только для проведения платежей в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник к банковской сфере Турции.
«Не исключена вероятность, что ЕС может выдать генеральную лицензию Россельхозбанку, исключенному из SWIFT в июне 2022 года, чтобы он снова был подключен к этой системе и только для проведения сельскохозяйственных платежей», – заявил собеседник издания.
Он также добавил, что Россельхозбанк также может использовать для этих целей американский банк JP Morgan или получить лицензию от Великобритании, чтобы проводить платежи в фунтах стерлингов.
«Однако такие решения принимаются этими конкретными государствами через их собственные банковские органы. Без этого любые шаги в этой сфере, предпринятые третьей страной, будут являться нарушением действующих санкций», – отметил источник.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Путина есть ряд предложений по зерновой сделке.