Акции российских компаний поднялись в цене

С января по май 2023 года акции российских компаний резко выросли в цене, на Мосбирже их капитализация подскочила за этот период на 28,53% до 49,1 триллиона рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные торговой площадки за II квартал.

По данным издания, по сравнению с первым полугодием 2022 года акции выросли на 20,34%, что все еще ниже уровня докризисного 2021 года, когда во втором квартале капитализация равнялась 59,8 триллионов рублей.

Индекс Мосбиржи с января по май поднялся практически на треть (32,7%) до 2860,3 пунктов. Сильнее всего подорожали расписки Globaltrans (+96,7%).