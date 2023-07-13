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Один из старейших туроператоров России объявил о прекращении деятельности

Туроператор «Веди Групп», который является одним из старейших в России, объявил о прекращении своей деятельности. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Один из старейших туроператоров России объявил о прекращении деятельности
© РИА Новости

Причиной такого решения стала невозможность исполнять обязательства компании по договорам.

«Вынуждены сообщить об остановке деятельности группы компаний "Веди Групп" по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. <...> К сожалению, из-за целого ряда внешних обстоятельств – пандемии, отсутствия авиасообщения со странами европейского союза, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют сделало невозможным дальнейшую борьбу», – сообщили в компании.

Там также добавили, что «Веди Групп» попытается разрешить ситуацию таким образом, чтобы ущерб для туристов и партнёров компании был минимальным.

Уточняется, что туроператор будет продолжать работу до тех пор, пока не уладит все формальности со страховкой.

«Общий объем задолженностей туроператора, в том числе по заездам июль-август-сентябрь составляет более 80 миллионов рублей. По ковидным турам – 54 миллиона рублей. Сейчас находятся за границей (в странах Европы) менее 20 туристов туроператора. У них оплачены обратные авиабилеты», – рассказали в Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Ранее в АТОР рассказали, что делать туристам, если их обокрали на отдыхе.

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