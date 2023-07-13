Один из старейших туроператоров России объявил о прекращении деятельности

Туроператор «Веди Групп», который является одним из старейших в России, объявил о прекращении своей деятельности. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Причиной такого решения стала невозможность исполнять обязательства компании по договорам.

«Вынуждены сообщить об остановке деятельности группы компаний "Веди Групп" по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. <...> К сожалению, из-за целого ряда внешних обстоятельств – пандемии, отсутствия авиасообщения со странами европейского союза, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют сделало невозможным дальнейшую борьбу», – сообщили в компании.

Там также добавили, что «Веди Групп» попытается разрешить ситуацию таким образом, чтобы ущерб для туристов и партнёров компании был минимальным.

Уточняется, что туроператор будет продолжать работу до тех пор, пока не уладит все формальности со страховкой.

«Общий объем задолженностей туроператора, в том числе по заездам июль-август-сентябрь составляет более 80 миллионов рублей. По ковидным турам – 54 миллиона рублей. Сейчас находятся за границей (в странах Европы) менее 20 туристов туроператора. У них оплачены обратные авиабилеты», – рассказали в Ассоциации Туроператоров России (АТОР).