Финская Fortum подает иск к России

Финский энергоконцерн Fortum решил подать иск к России в международный арбитраж. Компания рассчитывает вернуть инвестиции в свои активы в нашей стране, которые считает утраченными, передает «Коммерсант».

Fortum оценивает сумму претензий в «несколько миллиардов евро», ожидая начала судебного процесса в конце 2023 года. По мнению Fortum, власти РФ нарушили международные договоры о защите инвестиций, когда перевели его российскую структуру ПАО «Фортум» под управление Росимущества и сменили ее гендиректора.