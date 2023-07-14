Производители «умных» счетчиков предложили запретить импортные приборы

Российские производители "интеллектуальных систем учета" предлагают правительству страны запретить установку в домах иностранных приборов и ввести штрафы за нарушение этого правила, написала газета "Коммерсант".

По закону с 1 января 2022 года гарантирующие поставщики и сетевые организации обязаны использовать только отечественные приборы учета. Однако из-за отсутствия закрепленных в законодательстве штрафов и прямого запрета закупки иностранных счетчиков некоторые компании продолжают игнорировать требования и закупают более дешевые китайские приборы, указывается в статье. Опрошенные изданием юристы называют это "коррупционным фактором".

Однако, как сообщили изданию представители производителей приборов, полностью российских интеллектуальных счетчиков сейчас фактически нет, вся компонентная база — зарубежная. По их мнению, логичнее не запрещать покупать импортные счетчики, а развивать и инвестировать в российскую микроэлектронику.

При этом поставщики электроэнергии указали газете, что, по их мнению, меры избыточны. Они отметили, что уже переходят на отечественную продукцию, а усиление давления приведет к удорожанию строительства и дефициту оборудования, так как по некоторым сегментам, например в приборах учета тепла, российские компании только начали развиваться, поэтому застройщики используют иностранное.