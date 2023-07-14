Россия разрешила поставки молочной продукции белорусского производителя

Россия с учетом гарантий Минсельхозпрода Белоруссии разрешила поставки продукции Туровского молочного комбината, а также ее транзит через российскую территорию. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Ограничения на поставки продукции этого предприятия были введены после выявления ряда нарушений. А с 26 июня в отношении Туровского молочного комбината действовали ограничения на транзит молочной продукции. При этом другие молочные предприятия Белоруссии под запрет не попали.

«Учитывая гарантии Минсельхозпрода Белоруссии о соответствии продукции комбината требованиям ЕАЭС, а также предоставленные ветеринарной службой Белоруссии материалы о проведенной работе по устранению выявленных в ходе инспекций нарушений, Россельхознадзор с 11 июля 2023 года отменил ограничения», - сообщила Виктория Абрамченко в ходе своего визита в Белоруссию.

Вице-премьер также обратила внимание на продолжение работы по интеграции информационных систем двух стран в области ветеринарии, напомнив, что по итогам 2022 года в Россию ввезено почти 800 тысяч тонн белорусской молочной продукции.

«Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вместе с нашими белорусскими друзьями мы полностью закрываем показатели самообеспеченности по молочной продукции», - констатировала Виктория Абрамченко.