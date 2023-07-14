Издатель игр Gameloft начал процесс ликвидации российского юрлица

Издатель и разработчик видеоигр Gameloft начал процесс ликвидации своего юридического лица в России, зарегистрированного еще в мае 2014 года. Это следует из документации, размещенной на портале ФНС России.

Издатель подал в межрайонную ИФНС России № 46 по Москве заявление по форме Р15016, которая соответствует заявлению (либо уведомлению) о ликвидации юридического лица. В едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и на портале "Федресурс" эти данные пока не отражены.