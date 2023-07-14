СМИ: Domino's Pizza поменяет название в России

Американская сеть пиццерий Domino's Pizza получит в России новое название и будет называться Best Price Pizza. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что сотрудникам выдали новую форму, меняют вывески на новые.

Отмечается, что в ноябре прошлого года Domino's сообщила о продолжении работы в России.

В марте сообщалось, что Domino's Pizza в РФ, возможно, может ожидать банкротство в связи с судебными тяжбами — на компанию подали больше 20 исков. По данным издания, на предприятие подали 24 иска на 78 млн рублей.

Отмечалось, что в социальных сетях люди жаловались на долгую доставку пиццы, а социальные сети сообщества Domino's Pizza никак не обновляются.

Часть столкнувшихся с некачественным обслуживанием потребителей написала заявления в полицию.