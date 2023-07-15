Итальянские компании заинтересованы остаться на российском рынке

Итальянские компании заинтересованы в российском рынке, но, скорее всего, покинут его, «если ситуация не изменится». Об этом заявил президент Итало-Российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. Его цитирует РИА Новости.

«Мне кажется, что сейчас даже те, кто не ушел, думают - остаться или уходить. Никто не думает приходить в Россию», - сказал Пелаццо.

По его словам, есть определенные сектора, которые не требуют инвестиций, например, мода. Предприятия, задействованные в этой сфере, заинтересованы продолжать работу в России.

В числе компаний, работающих на рынке РФ, президент ИРТП назвал Calzedonia. Кроме того, часть бизнесменов притормозили производство, но не ушли из России.

Но если ситуация не изменится, они могут начать «уходить с рынка», заключил Пелаццо.