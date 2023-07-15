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Reuters: европейские промышленники призвали не вводить санкции против "Русала"

Ассоциация European Aluminium призвала Евросоюз не вводить санкции против компании «Русал», которая является крупнейшим в России производителем алюминия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на меморандум, разосланный членам объединения.

Европейские промышленники призвали не вводить санкции против «Русала»
© РИА Новости

Он датирован июлем 2023 года. Из документа следует, что «широкое распространение деятельности «Русала» по всему миру делает санкции в отношении этой компании более проблематичными, поэтому следует их избегать».

«Русал» в прошлом году произвел 4 млн тонн первичного алюминия, что составляет около 6% всех его поставок в мире, уточняется в меморандуме.

В Еврокомиссии и «Русале» воздержались от комментариев.

Не поддерживая ограничения в отношении крупнейшего производителя, европейские промышленники выступают за санкции против российской алюминиевой отрасли в целом.

«Отрасль поддерживала любые усилия правительства США и союзников по преодолению продолжающегося кризиса, «включая новые тарифы на импорт алюминия из России, объявленные ранее в этом году», — отмечается в документе.

В марте США ввели пошлину на ввоз металла в страну в 200%. В мае Великобритания ввела эмбарго на поставки российского алюминия.

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