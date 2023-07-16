Владелец Baldinini заявил, что никогда не уйдет с российского рынка

Итальянский предприниматель Джимми Балдинини, владелец модной марки обуви и одежды Baldinini, заявил, что никогда не покинет российский рынок. По его мнению, альтернативу ему найти невозможно, пишет ТАСС.

«Когда разные иностранные компании начали уходить из России, я сказал, что скорее закончу работать вообще, чем уйду из России», - подчеркнул предприниматель.

Балдинини пояснил, что не только не закрыл ни один из своих магазинов в различных российских регионах, но и собирается открывать новые.

Бизнесмен заметил, что пришел на российский рынок в 90-е годы, когда страна была совсем другой. Вместе с тем, добавил он, большой потенциал рынка был уже заметен.

В настоящее время его марка хорошо известна, россияне любят ее, отметил Балдинини. Он признался, что тесно связан с Россией, объездил за 30 лет все регионы.