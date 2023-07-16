"Тинькофф" объявил об изменении условий пополнения карт "Мир"

«Тинькофф банк» вводит комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы кредитных организаций, не являющихся партнерами. Комиссию начнут взимать с 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы банка.

«При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт "Мир" будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты», - говорится в сообщении.

Например, по тарифу Tinkoff Black при пополнении карты в сторонних банках комиссия составит 2%.

Отмечается, что сейчас партнерами банка «Тинькофф» являются МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк».