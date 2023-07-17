Carlsberg не получала уведомления о передаче в управление Росимущества доли в "Балтике"

Датская Carlsberg Group не получала официального уведомления о передаче во временное управление Росимущества доли иностранных владельцев в российской структуре пивоваренной компании «Балтика», сообщает ТАСС.

Производитель считает это неожиданным. По сообщению компании, несмотря на то, что кабмин России опубликовал указ главы государства о передаче «Балтике» во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, Carlsberg Group не получала официальной информации от властей РФ относительно указа президента или последствий для пивоваренной компании.

Компания отмечает, что работает в соответствии с местными нормами и правилами и считает такое развитие событий неожиданным. Carlsberg Group оценит юридические и операционные последствия данных событий и предпримет ответные действия.