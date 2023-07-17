Danone прокомментировала передачу доли бизнеса в управление Росимущества

Французский производитель молочных продуктов Danone начал расследование решения властей РФ о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре компании во временное управление Росимущества .

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

"Danone приняла к сведению решение российских властей о передаче "Danone Россия" во временное внешнее управление властей РФ. Danone в настоящее время изучает ситуацию", - указано в пресс-релизе.

Производитель отмечает, что "готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера "Danone Россия" и обеспечения непрерывности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в особенности сотрудников".