В России резко подорожали грузовые перевозки

Спрос на автоперевозки грузов в России вырос на 61% за январь-июнь 2022 года, при этом стоимость таких перевозок увеличилась на 38%. Об этом пишет "Коммерсантъ".

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Перевозчики сообщают о повышенном спросе на отправки в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, но не могут удовлетворить его из-за нехватки водителей и техники. Удорожание импортных тягачей на 55% по сравнению с осенью 2021 года, а также ослабление рубля и повышение утилизационного сбора стали причинами увеличения стоимости автоперевозок.

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На международных направлениях спрос вырос лишь на 30%, в то время как на экспорт он увеличился всего на 3%. Заявки на перевозки из европейских стран сократились на 60-80%, но увеличились из Белоруссии (на 106%), Монголии (на 139%) и Китая (на 85%). Ставки на международные перевозки практически не изменились.

Стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15-20%, а в Китае ставки снизились на 30-40% благодаря улучшению ситуации с очередями на границах и падению ставок морского фрахта. Однако на европейском направлении цены остаются стабильными, но объем перевозок значительно сократился из-за торговых ограничений.

Внутрироссийские перевозки подорожали на 15-20% из-за дефицита водителей категории Е и техники, особенно универсальных четырехосных контейнерных площадок и тентованных полуприцепов 110 кубометров. Рост зарплат водителей на дальние магистрали привел к увеличению затрат на персонал в перевозках до 25-30%. В связи с этим, значительное количество транспорта переведено на новые территории, где оплата выше.

Рост стоимости логистических услуг за первое полугодие составил 10-30%, что связано с ростом стоимости автотехники и изменением цепочек поставок из-за санкций. Сервисное обслуживание техники также значительно подорожало. Однако спрос на автоперевозки в России остается устойчивым.